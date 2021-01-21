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Меркель допустила вакцинацию европейцев «Спутником V» 

Павел Тиунов 40 минут назад
Меркель допустила вакцинацию европейцев «Спутником V»
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным возможность сотрудничества по вакцине «Спутник V». По ее словам, для того, чтобы российский препарат стал доступен европейцам, необходимо выполнить одно важное условие, сообщает РИА Новости.
Меркель в беседе с Путиным заявила, что заинтересована в попадании «Спутника V» на европейский рынок. При этом она посчитала необходимым опустить все серьезные политические расхождения в целях помощи людям.

«В пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — подчеркнула политик.

Она отметила, что сотрудничество российских и европейских властей возможно только при условии, что оно будет одобрено Европейским медицинским агентством. В этом случае можно будет говорить и о вакцинации европейцев «Спутником V», и о совместном производстве препарата, резюмировала канцлер.
«Спутником V», как сообщал «Рамблер», давно интересуются руководители разных стран. Препарат был доставлен в Индию для клинических испытаний. Местные власти надеются, что в случае благоприятного исхода вакцину можно будет использовать в качестве прививок для местного населения. Турецкие власти также изъявили желание принять участие в производстве российской вакцины от коронавируса.
Сначала, согласно местному законодательству, российскую разработку подвергнут исследованиям в токсикологической лаборатории. В Венгрии также приняли решение приобрести небольшую партию российской вакцины для того, чтобы исследовать ее на своей территории и принять решение о возможном большом закупе.
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В мире , Ангела Меркель , Владимир Путин , РИА Новости
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