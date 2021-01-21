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В США вспыхнули беспорядки после инаугурации Байдена 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Сразу в нескольких американских штатах вспыхнули беспорядки после инаугурации Джо Байдена.
В Портленде протестующие в составе 150 человек напали на офис Демократической партии, разбили стекла и разрисовали стены. Полиция задержала восемь человек.
В Сиэтле митингующие собрались в центре города, разгромили магазин Amazon и здание суда, а также сожгли американский флаг. Полиция задержала двух человек за взлом и нанесение ущерба имуществу.
Беспорядки привели к ожесточенным столкновениям с полицией, в которую протестующие кидали камни и пиротехнику. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Amazon , Демократическая партия США , Сиэтл , США
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