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Беспорядки привели к ожесточенным столкновениям с полицией, в которую протестующие кидали камни и пиротехнику. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

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