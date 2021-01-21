Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео 

«Кажется, будто они наблюдают за тобой, — рассказала журналистам автор ролика. — Будто стоит только пошевелиться, как они подплывут и захотят напасть на тебя — именно так это и ощущалось. Впечатляющий опыт, учитывая, что при появлении акул все рыбы, те, что поменьше, — их было так много — все они устремились в нашу сторону».