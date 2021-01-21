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Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео 

Алевтина Жаркова 5 минут назад
Дайвер сняла на камеру примерно 200 молотоголовых акул в прибрежных водах Австралии. 14 января во время своего погружения на глубину в 24 метра Кетти Хи (Ketty He) запечатлела на видео огромную стаю опасных подводных жителей, которая проплыла у нее над головой. При этом хищные рыбы находились от нее на расстоянии нескольких метров. Запись появилась на сайте ABC.

«Кажется, будто они наблюдают за тобой, — рассказала журналистам автор ролика. — Будто стоит только пошевелиться, как они подплывут и захотят напасть на тебя — именно так это и ощущалось. Впечатляющий опыт, учитывая, что при появлении акул все рыбы, те, что поменьше, — их было так много — все они устремились в нашу сторону».

В мире , Видео , телеканал АВС
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