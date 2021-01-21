Журналисты раскрыли содержание прощального послания Трампа Байдену

«Джо, ты знаешь, что я победил», — говорится в письме, которое опубликовала Куранадж. Trump reportedly left a note for Biden..do you think it was this? 😆 pic.twitter.com/DPj8AYa2rH— Lidia Curanaj (@LidiaNews) January 20, 2021

При этом она не привела доказательств его подлинности.

В свою очередь президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник оставил ему «великодушное» письмо, но отказался раскрывать его содержание до разговора с Дональдом Трампом, пишет CNN.

«Поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. В декабре коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Байден. 20 января состоялась церемония его инаугурации. При этом Дональд Трамп ранее заявлял, что никогда не назовет себя проигравшим в президентской гонке, так как были многочисленные нарушения при подсчете голосов.