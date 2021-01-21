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Москва

Раскрыто содержание тайного послания Трампа Байдену 

Артём Кульша 25 минут назад
Журналисты раскрыли содержание прощального послания Трампа Байдену
Фото: Reuters
В соцсетях появилась копия прощального послания, которое по традиции бывший президент США Дональд Трамп оставил новому американскому лидеру Джо Байдену. Текстом письма поделилась в Twitter журналистка Лидия Куранадж.

«Джо, ты знаешь, что я победил», — говорится в письме, которое опубликовала Куранадж.

При этом она не привела доказательств его подлинности.
В свою очередь президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник оставил ему «великодушное» письмо, но отказался раскрывать его содержание до разговора с Дональдом Трампом, пишет CNN.

«Поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. В декабре коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Байден. 20 января состоялась церемония его инаугурации. При этом Дональд Трамп ранее заявлял, что никогда не назовет себя проигравшим в президентской гонке, так как были многочисленные нарушения при подсчете голосов.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN
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