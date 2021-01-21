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СМИ: в центре Багдада произошел взрыв 

ТАСС 1 час назад
В центре Багдада произошел взрыв
Фото: РИА Новости
Взрыв прогремел в четверг в центре иракской столицы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По сведениям канала, в результате взрыва погибли не менее пяти человек, еще семеро получили ранения. Детали инцидента выясняются.
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В мире , Происшествия , Багдад , Ирак
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