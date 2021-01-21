Российский посол заявил о «скепсисе» США по отношению к российским вакцинам

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Россия готова бороться против пандемии коронавируса вместе с США и открыта к сотрудничеству. Об этом 20 января заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

В частности, РФ выразила готовность совместно с американской стороной разрабатывать препараты против заболевания. Однако тема вакцин оказалась политизирована в США, отметил дипломат.

По его словам, Вашингтон воспринимает российские достижения «с откровенным скепсисом». При этом научное сообщество высоко оценило препараты из России.

Ранее Антонов заявил, что Россия надеется на новую главу в отношениях с США в связи с приходом Джо Байдена на пост американского президента. По его словам, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.