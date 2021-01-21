Граждане Сербии подали в суд на НАТО за бомбардировки

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Граждане Сербии впервые обратились в суд, требуя от НАТО компенсации за бомбардировку Косово в 1999 году. Тогда войска альянса, вопреки международным конвенциям, сбрасывали на город бомбы с обедненным ураном.

Военнослужащие и полицейские, получившие высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов, намерены добиться компенсации за утраченное здоровье. От лица тех, кто уже умер, выступают родственники.

Сторону потерпевших представляет сербский юрист Срджан Алексич — он на протяжении многих лет собирал доказательства военного преступления.