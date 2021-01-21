Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Жители Сербии начали подавать в суд на НАТО за бомбардировки 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Граждане Сербии подали в суд на НАТО за бомбардировки
Фото: Reuters
Граждане Сербии впервые обратились в суд, требуя от НАТО компенсации за бомбардировку Косово в 1999 году. Тогда войска альянса, вопреки международным конвенциям, сбрасывали на город бомбы с обедненным ураном.
Военнослужащие и полицейские, получившие высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов, намерены добиться компенсации за утраченное здоровье. От лица тех, кто уже умер, выступают родственники.
Сторону потерпевших представляет сербский юрист Срджан Алексич — он на протяжении многих лет собирал доказательства военного преступления.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
ТК «Звезда»: последние новости
Псаки не смогла ответить на вопрос о возможном разговоре Байдена с Путиным Псаки не смогла ответить на вопрос о возможном разговоре Байдена с Путиным Байден рассказал, какое письмо оставил ему Трамп Байден рассказал, какое письмо оставил ему Трамп Байден подписал первые указы на посту президента США Байден подписал первые указы на посту президента США
В мире , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
01:28
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
Армия
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
00:35
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
В мире
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
00:50
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
Происшествия
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
02:01
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
В мире
Видео с места уничтожения боевиков в Чечне
00:28
Видео с места уничтожения боевиков в Чечне
Происшествия
Видео с вакансией мечты для путешественников
00:32
Видео с вакансией мечты для путешественников
В мире
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
00:27
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
Происшествия
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
01:11
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
01:21
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение