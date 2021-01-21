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США приостановят депортацию на 100 дней 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
США приостановят депортацию на 100 дней
Фото: РИА Новости
США на 100 дней приостановят депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности, заявило ведомство.

"На 100 дней, начиная с 22 января 2021 года, министерство внутренней безопасности приостановит высылку неграждан, которые должны были быть депортированы, чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему исполнения миграционного законодательства, в которой первостепенное внимание уделяется защите национальной безопасности, безопасности границ и общественной безопасности", — говорится в заявлении.

Отмечается, что эта мера позволит министерству направить ресурсы на решение самых насущных проблем страны, в том числе оперативных задач на юго-западной границе в разгар самого серьезного кризиса в сфере общественного здравоохранения за век.
Ранее министерство заявило, что США прекращают принимать новых мигрантов в программу, которая позволяла им дожидаться решения о возможности приезда в США на территории Мексики.
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В мире , США
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