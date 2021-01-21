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Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Трампу 

Lenta.ru 17 минут назад
Сенат США получил право решать вопрос об импичменте Трампу
Фото: Reuters
Новый президент США Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте бывшему главе государства Дональду Трампу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее выступление перед журналистами транслирует Fox News.
По ее словам, Байден предоставит членам верхней палаты конгресса самим решать все технические вопросы, связанные со временем и особенностями процедуры. Псаки подчеркнула, что сенат «многозадачен», поэтому может одновременно разбираться с импичментом Трампу и выполнять другие свои функции.
Ранее председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм, республиканец Линдси Грэм объяснил причину импичмента Трампу. По мнению политика, запуск этой процедуры в сенате Конгресса США является «неконституционным актом политической мести».
14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.
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Комментарии 7
В мире , США , Джозеф Байден , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Конгресс США , Сенат США , Администрация США , Fox News
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