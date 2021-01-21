Сенат США получил право решать вопрос об импичменте Трампу

По ее словам, Байден предоставит членам верхней палаты конгресса самим решать все технические вопросы, связанные со временем и особенностями процедуры. Псаки подчеркнула, что сенат «многозадачен», поэтому может одновременно разбираться с импичментом Трампу и выполнять другие свои функции.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.