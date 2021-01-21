Байден отменил решение Трампа о выходе США из ВОЗ

«Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, — говорится в заявлении генсека ООН. — Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX (»Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», — полагают в ООН.