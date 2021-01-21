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Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 12 минут назад
Байден отменил решение Трампа о выходе США из ВОЗ
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Associated Press.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ, передает ТАСС.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире.

«Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, — говорится в заявлении генсека ООН. — Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX (»Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», — полагают в ООН.

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Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. «Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», — отмечается в сообщении.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.
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Комментарии 11
В мире , Джозеф Байден , Антониу Гутерриш , Дональд Трамп , ООН , ВОЗ , Сенат США , Администрация США , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США
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