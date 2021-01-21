Эксперт указал на противоречия в инаугурационной речи Байдена 

Новый президент США Джо Байден в инаугурационной речи высказывался противоречиво, с одной стороны призывая к единству в стране, с другой — напоминая о внутренних врагах, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян

В среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он призвал американцев "начать заново" после периода разделения, заявив, что каждое несогласие не должно становиться причиной войны. По его словам, без единения будет не страна, а "государство хаоса". Байден также вновь пообещал быть президентом всех американцев и бороться в том числе и за тех, кто его не поддержал.

"Одна из ключевых тем выступления — что Америке необходимо вновь стать единой, преодолеть все сложности и расколы, и что он будет президентом для всех американцев. И вместе с тем наблюдалось противоречие: Байден все время напоминал о внутренних врагах, лжецах, манипуляторах и расистах, с которыми нужно жестко бороться", — указал Микаэлян.

По мнению собеседника агентства, Байден в речи, прежде всего, стремился подчеркнуть легитимность прошедших президентских выборов и своего избрания.