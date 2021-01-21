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Байден назначил врио госсекретаря США 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Байден назначил врио госсекретаря США
Фото: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден назначил временно исполняющим обязанности госсекретаря США сотрудника Госдепартамента высокого ранга, посла Дэна Смита, сообщило Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Смит будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока Сенатом США не будет утверждена кандидатура Энтони Блинкена, выдвинутого ранее Байденом на пост госсекретаря США на постоянной основе, передает ТАСС.
В целом, как сообщает Reuters, Байден произвел временные назначения на 23 должности в федеральных ведомствах. В частности, и. о. министра финансов стала Энди Бокол, а временным главой Минюста США — Монти Уилкинсон.
Кроме того, еще во вторник сотрудник американского оборонного ведомства Томас Мьюир, ответственный за процесс передачи полномочий новой администрации, сообщил, что со среды исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист. Он будет временно возглавлять министерство обороны США до утверждения кандидатуры генерала Ллойда Остина на этот пост на постоянной основе.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине.
В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.
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Комментарии
В мире , США , Энтони Блинкен , Дэн Смит , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Министерство обороны , МИД , Пентагон , Госдеп США , Сенат США , Министерство юстиции США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Reuters
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