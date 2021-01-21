Китай заявил о готовности сотрудничать с администрацией Байдена 

Китай поздравляет американского лидера Джозефа Байдена с инаугурацией и выражает готовность сотрудничать с новой администрацией президента, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.
«Поздравляю президента Байдена с инаугурацией. Китай стремится к взаимодействию с новой администрацией [Соединенных Штатов] ради гармоничного и стабильного развития отношений между нашими странами», — цитирует ТАСС посла.
По словам дипломата, китайские власти стремятся объединить усилия с США для достойного ответа на вызовы в области здравоохранения, в вопросах борьбы с климатическими изменениями и мер по стимулированию экономического роста.
В среду Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Накануне МИД Китая объявил о введении санкций в отношении американских граждан, в том числе против Майкла Помпео, занимавшего пост госсекретаря США в администрации Трампа. В список, помимо Помпео, вошли глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава Минздрава США Алекс Азар и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.