Китай заявил о готовности сотрудничать с администрацией Байдена 

«Поздравляю президента Байдена с инаугурацией. Китай стремится к взаимодействию с новой администрацией [Соединенных Штатов] ради гармоничного и стабильного развития отношений между нашими странами», — цитирует ТАСС посла.

По словам дипломата, китайские власти стремятся объединить усилия с США для достойного ответа на вызовы в области здравоохранения, в вопросах борьбы с климатическими изменениями и мер по стимулированию экономического роста.