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Демократы получили контроль над сенатом США 

Газета.Ru и ещё 1 47 минут назад
Демократы получили контроль над сенатом США
Фото: Twitter
Демократы получили формальный контроль над сенатом США с приведением к присяге в среду трех новых сенаторов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно сообщению, сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии приняли присягу.
Также к сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо Камалы Харрис. Теперь расклад в сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.
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В мире , США , Сенат США
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