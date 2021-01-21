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Трамп отдал приказ охранять своих детей даже после его отставки 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Трамп приказал Секретной службе охранять своих детей
Фото: news.ru/world/smi-tramp-obsuzhdal-vozmozhnost-pomilovat-samogo-sebya
Секретная служба США должна продолжить охранять детей бывшего президента Дональда Трампа. Такое распоряжение он отдал перед уходом в отставку.
Отмечается, что обычно в таких случаях охрана предоставляется только детям бывшего президента младше 16 лет и получить её должен был исключительно 14-летний Бэррон Трамп. Однако теперь защиту получат все дети Трампа, включая Иванку, Дональда, Тиффани и Эрика, сообщает Washington Post.
Ранее сообщалось, что Трамп опасался уголовного преследования и обсуждал с ближайшим окружением возможность использовать гарантированное ему право помилования необычным образом — помиловав самого себя.
Трамп предложил своим помощникам помиловать себя в последние дни своего президентства, что стало бы одним из самых экстраординарных способов использования президентской власти в истории Америки, писал NEWS.ru.
20 января пост президента США занял Джо Байден. Трамп и его супруга Мелания отправились во Флориду в свою резиденцию.
На торжественной церемонии присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Барак Обама, а также экс-вице-президент Майк Пенс, который предпочёл посетить инаугурацию Байдена, а не прощальную церемонию теперь уже экс-президента Трампа. Как только Байден дал присягу, артиллерийские орудия выстрелили 21 раз.
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В мире , США , Барак Обама , Бэррон Трамп , Джозеф Байден , Майк Пенс , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп , Washington Post
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