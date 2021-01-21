Трамп приказал Секретной службе охранять своих детей

Все новости на карте

Секретная служба США должна продолжить охранять детей бывшего президента Дональда Трампа . Такое распоряжение он отдал перед уходом в отставку.

Отмечается, что обычно в таких случаях охрана предоставляется только детям бывшего президента младше 16 лет и получить её должен был исключительно 14-летний Бэррон Трамп . Однако теперь защиту получат все дети Трампа, включая Иванку, Дональда, Тиффани и Эрика, сообщает Washington Post.

Ранее сообщалось, что Трамп опасался уголовного преследования и обсуждал с ближайшим окружением возможность использовать гарантированное ему право помилования необычным образом — помиловав самого себя.

Трамп предложил своим помощникам помиловать себя в последние дни своего президентства, что стало бы одним из самых экстраординарных способов использования президентской власти в истории Америки, писал NEWS.ru.