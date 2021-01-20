Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Билл Клинтон заснул во время инаугурации Байдена 

Lenta.ru 34 минуты назад
Билл Клинтон заснул во время инаугурации Байдена
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=BNhYrEm8ek0
Бывший президент США Билл Клинтон заснул во время инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена. На это обратил внимание газета The New York Post.
Издание обратило внимание, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США «определенно спал». При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс
Билл Клинтон сложил полномочия президента 20 января 2001 года, В 2016 году его уличили в том, что он уснул в тот момент, когда его участвовавшая в выборах супруга начала произносить финальную речь на съезде демократов. Позднее видеороликом со спящим Биллом поделился Дональд Трамп, сопроводив кадры комментарием, что «даже Билл устал от того, как лжет его жена».
В сентябре 2020 года предвыборный штаб Дональда Трампа затроллил Джо Байдена. На размещенных в сети кадрах видно, как во время интервью для телеканала DI News Байден сидит с закрытыми глазами и сопит. Несмотря на уговоры ведущей, которая просит его проснуться, демократ продолжает спать.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Байден стал 46-м президентом США Байден стал 46-м президентом США Кадыров объявил о разгроме бандподполья в Чечне Кадыров объявил о разгроме бандподполья в Чечне В центре Мадрида прогремел взрыв В центре Мадрида прогремел взрыв
Комментарии 1
В мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Майк Пенс , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение