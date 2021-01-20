В генконсульстве России в Нью-Йорке по-прежнему отключены телефонные линии

«В генконсульстве по-прежнему нет телефонной связи. Около 30 телефонных линий отключены. Мы направляли официальное обращение в нью-йоркское Управление иностранных миссий, а в ответ было заявлено, что обращение принято к сведению и нам следует решать эти вопросы с телефонной компанией», — передает его слова ТАСС.