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Москва

Телефонную связь в генконсульстве России в Нью-Йорке не восстановили до сих пор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В генконсульстве России в Нью-Йорке по-прежнему отключены телефонные линии
Фото: Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-Йорке
В здании генконсульства России в Нью-Йорке до сих пор не восстановлена телефонная связь, несмотря на официальное обращение российских дипломатов в Управление иностранных миссий в Нью-Йорке по этому вопросу, сообщил представитель генконсульства Алексей Топольский.

«В генконсульстве по-прежнему нет телефонной связи. Около 30 телефонных линий отключены. Мы направляли официальное обращение в нью-йоркское Управление иностранных миссий, а в ответ было заявлено, что обращение принято к сведению и нам следует решать эти вопросы с телефонной компанией», — передает его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что проблемы со связью в генконсульстве возникли не в первый раз.

«Могу сообщить, что уже на протяжении нескольких месяцев у нас не работает факсимильная связь с Москвой. Представители компании-провайдера неоднократно обещали восстановить ее, однако ситуация не меняется», — сказал Топольский.

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключены телефонные линии
С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи.
Посольство России в США потребовало от госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
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В мире , ИТАР-ТАСС
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