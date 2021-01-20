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Москва

В ВОЗ заявили, что пока не получили дополнительные данные о вакцине «Спутник V» 

ТАСС и ещё 2 20 января 2021
В ВОЗ не получили дополнительные данные о вакцине «Спутник V»
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине "Спутник V", необходимую для включения в список для использования в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

"Что касается вакцин китайских компании Sinovac Biotech и Sinopharm, то ВОЗ получила от них полные данные и может вынести свои заключения уже на следующей неделе", — отметила она.

"Но пока мы не получили дополнительную информацию по вакцине "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, добавила Симао.
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В мире , ВОЗ
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