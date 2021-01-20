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Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США
Фото: Reuters
Джо Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США в Twitter. Официальный представитель социальной сети Ник Пачилио подтвердил, что ведомственные аккаунты Белого дома переданы администрации нового президента, передает РИА Новости.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, оказывая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям», — написал Байден.

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В мире , Джозеф Байден , РИА Новости , США
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