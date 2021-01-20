Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США 

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, оказывая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям», — написал Байден.