Белый дом назвал помощь семьям приоритетом Байдена

Все новости на карте

Как отмечается , Байден намерен заняться активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами.

Эта работа будет включать действия по борьбе с коронавирусом, предоставление экономической помощи, борьбу с изменением климата, продвижение расовой справедливости и гражданских прав, говорится на сайте Белого дома.

Кроме того, глава государства планирует предпринимать немедленные действия по реформированию иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире.