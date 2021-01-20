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Москва

МИД Украины ожидает от президента России покаяния 

Газета.Ru 4 часа назад
МИД Украины ожидает от президента России покаяния
Фото: EPA
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает покаяния от президента России, об этом он заявил в интервью газете "День".
Кулеба выразил надежду, что российский лидер приедет с визитом на Украину и поклонится памятнику воевавшим в Донбассе. При этом он подчеркнул, что "не говорил, какой президент" совершит такую поездку.
Кроме того, министр назвал стратегической задачей Киева разделить в западном сознании представления о России и Украине. По его словам, страны "разошлись и движутся по разным траекториям", несмотря на исторические связи и соседство.
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