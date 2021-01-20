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В США началась церемония инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис 

RTVI 1 час назад
В Вашингтоне началась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Прямая трансляция мероприятия идет на официальном ютьюб-канале.
На церемониюинаугурации прибыли избранный президент США Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис.
Церемония инаугурации проходит в сокращенных масштабах с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса и усиленных мер безопасности после недавнего нападения на Капитолий. Порядок охраняют 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.
Трамп покинул Белый дом
Власти попросили людей не приходить в центр Вашингтона, чтобы поприветствовать нового президента. Национальную аллею закрыли для публики, доступ к Капитолию также перекрыт.
На самой церемонии ожидается около тысячи гостей. Большинство из них члены Конгресса со своими гостями и официальные представители других стран. Также присутствуют бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с супругами и вице-президент Майк Пенс.
Трамп отказался посещать инаугурацию Байдена. За несколько часов до ее начала он покинул Белый дом и улетел в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Таким образом он нарушил традицию, которая продержалась 150 лет.
Байден сказал, что решение Трампа не посещать церемонию его вступления в должность стало «одной из немногих вещей, в которых он с ним полностью согласен».
В связи с ограничениями также не будет традиционного парада и массовых гуляний на улицах Вашингтона. Вместо него инаугурационная команда Байдена проведет виртуальный парад. Также не будет праздничного бала. Вместо него по основным телеканалам будут транслировать 90-минутное шоу с участием популярных артистов и приветствиями от Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.
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В мире , Видео , Барак Обама , Джозеф Байден , Майк Пенс , Билл Клинтон , Джордж Буш , США
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