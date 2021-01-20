В Вашингтоне началась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Прямая трансляция мероприятия идет на официальном ютьюб-канале.

На церемониюинаугурации прибыли избранный президент США Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис.

Церемония инаугурации проходит в сокращенных масштабах с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса и усиленных мер безопасности после недавнего нападения на Капитолий. Порядок охраняют 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Власти попросили людей не приходить в центр Вашингтона, чтобы поприветствовать нового президента. Национальную аллею закрыли для публики, доступ к Капитолию также перекрыт.

Трамп отказался посещать инаугурацию Байдена. За несколько часов до ее начала он покинул Белый дом и улетел в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Таким образом он нарушил традицию, которая продержалась 150 лет.

Байден сказал, что решение Трампа не посещать церемонию его вступления в должность стало «одной из немногих вещей, в которых он с ним полностью согласен».

В связи с ограничениями также не будет традиционного парада и массовых гуляний на улицах Вашингтона. Вместо него инаугурационная команда Байдена проведет виртуальный парад. Также не будет праздничного бала. Вместо него по основным телеканалам будут транслировать 90-минутное шоу с участием популярных артистов и приветствиями от Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.