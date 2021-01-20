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Москва

В ОБСЕ предостерегли Украину от попытки вернуть Крым силой 

Газета.Ru 11 минут назад
Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в интервью «Европейской правде» предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донабасс.
Журналист задал ей вопрос о том, может ли быть примером для Украины возвращение Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха.

«Да» — в том смысле, что вам (Украине) также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но «нет» — в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир», — отметила Линде.

Он также напомнила, что мирный договор по итогам войны в Карабахе все еще не подписан.
Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Видео , МИД , ОБСЕ
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