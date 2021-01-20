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Москва

В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В США допустили войну между Россией и Украиной
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Эксперты из американского Совета по международным отношениям и Центра превентивных действий решили спрогнозировать возможность прямого военного столкновения между РФ и Украиной в наступившем году.
При этом аналитики рассматривали тридцать конфликтов на всей планете и разделили их на три группы по критерию степени угрозы для Штатов и их союзников.
Красная группа — это группа с наиболее высокой вероятностью возникновения войны или противостояния, несущие значительную опасность для Вашингтона. В оранжевую группу вошли конфликты с умеренными рисками, а в жёлтую — с минимальными.
Вероятность войны между РФ и Украиной эксперты оценили как умеренную, но прогнозируют усиление противостояния в Донбассе в 2021 году. По мнению американских специалистов, это обострит отношения Москвы и Киева.
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В мире , Киев , Москва , США
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