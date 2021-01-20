В США допустили войну между Россией и Украиной

Эксперты из американского Совета по международным отношениям и Центра превентивных действий решили спрогнозировать возможность прямого военного столкновения между РФ Украиной в наступившем году.

При этом аналитики рассматривали тридцать конфликтов на всей планете и разделили их на три группы по критерию степени угрозы для Штатов и их союзников.

Красная группа — это группа с наиболее высокой вероятностью возникновения войны или противостояния, несущие значительную опасность для Вашингтона. В оранжевую группу вошли конфликты с умеренными рисками, а в жёлтую — с минимальными.

Вероятность войны между РФ и Украиной эксперты оценили как умеренную, но прогнозируют усиление противостояния в Донбассе в 2021 году. По мнению американских специалистов, это обострит отношения Москвы и Киева.