Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена 

ТАСС 1 час назад
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп покинул в среду Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена, намеченной на полдень по местному времени (20:00 мск).
В распространенном ранее графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде. Ранее агентство Reuters сообщало, что сначала республиканец проведет прощальную церемонию на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Раскол в США: что оставит после себя Трамп
Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет в полдень 20 января на ступенях Капитолия.
ТАСС: последние новости
Председатель ОБСЕ посетила район силовой операции в Донбассе Председатель ОБСЕ посетила район силовой операции в Донбассе NYT: ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния NYT: ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния СМИ: Италия намерена подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин СМИ: Италия намерена подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин
Комментарии 53
В мире , Видео , Меланья Трамп , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
01:46
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение