Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Киев заявил, что Россия и Украина могут примириться за один день 

Газета.Ru 25 минут назад
На Украине допустили примирение с Россией за один день
Фото: РИА Новости
Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут помириться в течение одного дня. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, такой исход событий напрямую зависит от президента России Владимира Путина.

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — сказал Арестович.

Стрелков назвал исход войны в Донбассе
Он также выразил надежду на усиление санкционного давления со стороны Запада при новой администрации избранного президента США Джо Байдена, что может «стать шагом к позитивным сдвигам».
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Газета.Ru: последние новости
Пелоси назвала Трампа пособником штурма Капитолия Пелоси назвала Трампа пособником штурма Капитолия Море «закипело» в Одессе из-за морозов Море «закипело» в Одессе из-за морозов ВОЗ зарегистрировала рекордное число умерших от COVID-19 за неделю ВОЗ зарегистрировала рекордное число умерших от COVID-19 за неделю
В мире , Алексей Арестович , Джозеф Байден , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
01:46
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение