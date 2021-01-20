Украина потребовала от России покаяния 

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет от президента России покаяния. Об этом он рассказал в интервью газете "День".

По словам политика, он бы хотел, чтобы российский лидер приехал на Украину и, в том числе, поклонился монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.

"Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет", — отметил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба отдельно отметил, что Украина ставит себе стратегическую задачу отделить представление об этой стране и России на всех уровнях в сознании запада.

"Всем должно стать очевидным, что мы разошлись и движемся по разным траекториям развития, несмотря на соседство и исторические связи", — подчеркнул политик.