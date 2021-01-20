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Москва

Украина потребовала от России покаяния 

Москва24 28 минут назад
Украина потребовала от России покаяния
Фото: depositphotos.com
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет от президента России покаяния. Об этом он рассказал в интервью газете "День".
По словам политика, он бы хотел, чтобы российский лидер приехал на Украину и, в том числе, поклонился монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.

"Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет", — отметил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба отдельно отметил, что Украина ставит себе стратегическую задачу отделить представление об этой стране и России на всех уровнях в сознании запада.

"Всем должно стать очевидным, что мы разошлись и движемся по разным траекториям развития, несмотря на соседство и исторические связи", — подчеркнул политик.

Согласно мнению Кулебы, Киев должен руководить налаживанием отношений с Москвой. В противном случае, считает министр, Россия будет регулировать этот процесс на своих условиях. По мнению сенатора Алексея Пушкова, избранный президент США Джозеф Байден может использовать Украину для борьбы с Россией. Политик предположил, что между Вашингтоном и Киевом может усилиться военное взаимодействие.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , МИД , Киев , Москва
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