Украинского замминистра Немилостивого уволили после скандала с полицией 

Правительство Украины уволило заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого после того, как он пьяный за рулем нарушил правила дорожного движения и устроил скандал с полицейскими. Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По данным "Украинских новостей" полиция остановила автомобиль Немилостивого поздно вечером из-за того, что он нарушил правила дорожного движения, а именно: требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения патрульных с нарушителем оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Он "угрожал должностью", толкал патрульных и дергал за форменную одежду.

Шмыгаль подчеркнул, что такое поведение Немилостивого недопустимо.