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Украинского замминистра Немилостивого уволили после скандала с полицией 

Газета.Ru и ещё 2 21 час назад
Украинского замминистра Немилостивого уволили после скандала с полицией
Фото: РИА Новости
Правительство Украины уволило заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого после того, как он пьяный за рулем нарушил правила дорожного движения и устроил скандал с полицейскими. Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
По данным "Украинских новостей" полиция остановила автомобиль Немилостивого поздно вечером из-за того, что он нарушил правила дорожного движения, а именно: требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения патрульных с нарушителем оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Он "угрожал должностью", толкал патрульных и дергал за форменную одежду.
Шмыгаль подчеркнул, что такое поведение Немилостивого недопустимо.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", — добавил премьер.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского попросили уволить посла Украины в Иране. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко говорил, что заявления посольства о том, что причиной крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана стала авария двигателя, являются проявлением неуважения к семьям погибших и наносят дипломатический урон Украине.
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Комментарии 2
В мире , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Boeing , Правительство Украины , Верховная Рада
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