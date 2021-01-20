Представитель ВОЗ решила сделать прививку в России 

Вуйнович, медик из Сербии, подчеркнула, что обязательно пройдет вакцинацию.

«Я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно. Да [в России — прим. ред.]», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одной из дочерей Путина сделали прививку.

В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг.