Байден запустит стодневную программу по ношению масок 

Избранный президент Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу "100 days Masking Challenge", согласно которой он призывает американцев носить маски по меньшей мере в течение 100 дней, следует из заявления его команды.

"Сегодня избранный президент Байден запускает свой "100 Days Masking Challenge", призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней", — говорится в заявлении.

Примером, по словам команды избранного президента, послужат власти. Байден планирует в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для работающих там сотрудников.

Помимо всего прочего, он призовет местные власти оказать поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Связанные с коронавирусом меры включают также поддержку сотрудников на рабочем месте, а также выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии. Будет также оказана помощь производителям и различным индустриям.

Инаугурация Байдена пройдет в среду.