Байден запустит стодневную программу по ношению масок 

Избранный президент Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу "100 days Masking Challenge", согласно которой он призывает американцев носить маски по меньшей мере в течение 100 дней, следует из заявления его команды.
"Сегодня избранный президент Байден запускает свой "100 Days Masking Challenge", призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней", — говорится в заявлении.
Примером, по словам команды избранного президента, послужат власти. Байден планирует в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для работающих там сотрудников.
Помимо всего прочего, он призовет местные власти оказать поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Связанные с коронавирусом меры включают также поддержку сотрудников на рабочем месте, а также выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии. Будет также оказана помощь производителям и различным индустриям.
Инаугурация Байдена пройдет в среду.
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