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ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире
Фото: РИА Новости
Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Конечно, нехватка вакцины (от коронавируса) во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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