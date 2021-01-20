ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире 

"Конечно, нехватка вакцины (от коронавируса) во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".