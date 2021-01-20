Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС 

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Сегодня в РФПИ сообщили о подаче заявки на регистрацию вакцины в Евросоюзе. Там рассказали, что 19 января эксперты Европейского агентства лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков «Спутника V». В течение 7-10 дней EMA направит разработчикам рекомендации по результатам обсуждения. EMA примет решение о регистрации вакцины по результатам серии экспертных проверок.