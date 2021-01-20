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Москва

Зарубежные СМИ восхитились купанием Путина в крещенские морозы 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Зарубежные СМИ восхитились купанием Путина в крещенские морозы
Фото: ТАСС
Британцы восхитились поступком президента России Владимира Путина, который по традиции окунулся в купель в день Крещения Гоподня, сообщает издание Daily Mail. Журналисты признали, что все слухи об ухудшении здоровья российского лидера не нашли подтверждения.
Ранее российские СМИ опубликовали запись на которой показано, как Путин провел Крещение: сначала он побывал на церковной службе, а потом отправился к купели. Глава государства окунулся в ледяную воду. За купанием национального лидера наблюдали журналисты.
Позже видео опубликовали зарубежные издания. Жители Великобритании пришли в восторг от купания российского президента в лютый мороз.
Одни назвали национального лидера «самым сильным человеком на планете», другие — «крепким орешком из КГБ», третьи сравнили силу главы государства с силой медведя. Некоторые посоветовали британскому премьер-министру Борису Джонсону попытаться повторить «подвиг» российского коллеги.
Ранее, как сообщал «Рамблер», читатели американского издания USA Today изумились фотографии, на которой российская пенсионерка купается в проруби. Снимок был сделан 9 января в Вологде при температуре минус 14 градусов. Американцы были шокированы стойкости характера пожилой женщины и признали, что «русские — это хардкор».
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В мире , Борис Джонсон , Владимир Путин
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