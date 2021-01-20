Африканский союз начал переговоры о приобретении «Спутника V» 

«По нашим оценкам, мировой рынок вакцин откроется в ближайшие месяцы, когда на него выйдут новые поставщики. Критически важным для Африки является доступ к этому рынку, получение необходимого количества вакцины и начало массовой вакцинации», — заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг, передает ТАСС.