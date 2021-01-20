В ЕС признали провал введенных против Белоруссии санкций

"ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц (представителей руководства страны, включая президента — прим. ТАСС) и компаний в Белоруссии. Что касается эффективности санкций в отношении Белоруссии — мы постоянно мониторим его. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой", — отметил он.