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Москва

В ЕК заявили, что санкции ЕС против Белоруссии не дали эффекта 

ТАСС и ещё 2 20 января 2021
В ЕС признали провал введенных против Белоруссии санкций
Фото: РИА Новости
Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Белоруссии, пока не дали никакого эффекта, поскольку на то, чтобы их результат стал виден, необходимо больше времени. Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц (представителей руководства страны, включая президента — прим. ТАСС) и компаний в Белоруссии. Что касается эффективности санкций в отношении Белоруссии — мы постоянно мониторим его. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой", — отметил он.

В этой связи Стано подчеркнул, что "санкционный режим в отношении Белоруссии носит открытый характер" и может быть усилен "пока неприемлемое [с точки зрения Брюсселя] развитие событий продолжается".
С октября прошлого года ЕС ввел уже 3 пакета санкций против Белоруссии. В черный список включены свыше 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. Кроме того рестрикции введены против Управления делами президента Белоруссии, Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings. Последней руководят сербские бизнесмены. Европейскому бизнесу запрещается вести с ними какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.
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В мире , ЕС , Минский завод колесных тягачей , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель
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