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Пока вы спали: ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Пока вы спали: ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19
Фото: Reuters
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ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю в мире было зарегистрировано 93 882 летальных исхода от коронавируса, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
По данным ВОЗ, с 11 по 17 января смертность от коронавируса выросла на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Рост смертности был зарегистрирован во всех регионах Всемирной организации здравоохранения.
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«Справедливая Россия» задумалась о смене названия

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в преддверии выборов в Госдуму ведут переговоры об объединении и задумались о смене названия. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.
По данным источников, вопрос нового названия стал камнем преткновения. Пока обсуждается вариант «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». При этом лидер эсеров Сергей Миронов настаивает на том, чтобы объединение носило название «Справедливая Россия».

Развертывание 5G в России может обойтись в 1 трлн рублей

Совокупные затраты на развитие технологий связи 5G в России в период с 2021 по 2027 год могут достигнуть 1,1 трлн рублей. Об этом со ссылкой на экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства пишет РБК.
При этом аналитики подчеркнули, что в настоящее время операторам не выделили радиочастоты для развития новых сетей и перспективы этой технологии остаются неопределенными. Также объем инвестиций будет зависеть от того, какое именно оборудование будет использовано.
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WSJ: Трамп задумался о создании новой партии

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп обсудил со своими сторонниками возможность создание новой политической партии. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что создание нового политического объединения, которое Трамп хочет назвать «Патриотической партией», потребует значительных финансовых вложений и без сомнения вызовет недовольство республиканцев.
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Ноутбуки вырастут в цене

Участники рынка прогнозируют, что в ближайшие полгода сохранится дефицит ноутбуков в России, а цены на них вырастут еще на 6-8%. Об этом сообщает газета «Известия».
Причинами роста цен на ноутбуки эксперты называют: девальвацию рубля, проблемы с комплектующими и резкий рост спроса. Так, по данным представителя «М. Видео-Эльдорадо», в 2020 году реализация ноутбуков выросла на 30% в штучном выражении и на 55% в денежном. При этом цены на них за год взлетели на 33–50%.
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Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
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В мире , Сергей Миронов , Дональд Трамп , ВОЗ , Госдума , Справедливая Россия , Wall Street Journal
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