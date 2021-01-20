Трамп помиловал обвиненного в шпионаже гражданина Израиля 

"Президент Трамп полностью помиловал Авиама Селу. Господин Села — гражданин Израиля, которому в 1986 году было предъявлено обвинение в шпионаже в связи с делом Джонатана Полларда", — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что прошение о помиловании Селы поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Израиль "принес полные и недвусмысленные извинения и попросил о помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях".

Ранее Белый дом опубликовал обширный список лиц, которых президент Трамп помиловал до своего ухода с должности. В него вошли бывший советник Стивен Бэннон, политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной , рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк и многие другие. Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек.

Поллард в бытность аналитиком разведки ВМС США передавал Израилю секретную информацию. Американские спецслужбы заявили, что переданные сведения нанесли им большой ущерб. Поллард был арестован в 1985 году и освобожден из тюрьмы в 2015 году.

ЦРУ ранее заявляло, что информация Полларда позволила израильским спецслужбам осуществить в 1985 году рейд против Организации освобождения Палестины в Тунисе, в результате которого погибло более 60 человек.

Адвокаты Полларда заявили, что после снятия ограничений он может зарабатывать себе на жизнь и заботиться о жене, которая страдает онкологическим заболеванием.