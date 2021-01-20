Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп помиловал связанного с делом Бутиной Пола Эриксона 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Трамп помиловал бывшего бойфренда Бутиной
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп помиловал политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый дом.

«Господин Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», — говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».

Хотя министерство юстиции просило меньшего срока, Эриксон был приговорен к семи годам заключения — практически вдвое больше, чем максимально рекомендованный министерством юстиции приговор. «Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории», — говорится в сообщении Белого дома.
Появилось видео прощальной речи Дональда Трампа
Американец Пол Эриксон, которого связывали романтические отношения с задержанной россиянкой Марией Бутиной, обвинялся в 11 преступных эпизодов, в том числе в получении 2,3 млн долларов мошенническим путем. Максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тыс. долларов.
В то же время Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.
Всего Трамп помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70 человек, однако он сам и его родственники не вошли в этот список. Среди помилованных президентом оказались бывший советник Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик.
В прошлом году Трамп также помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор Флаги для инаугурации Байдена в Вашингтоне образовали российский триколор ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин ВОЗ рассмотрит вопрос о включении «Спутника V» в список одобренных вакцин Премьер Японии собрался «окончательно решить» вопрос с Курилами Премьер Японии собрался «окончательно решить» вопрос с Курилами
Комментарии 2
В мире , Пол Манафорт , Роберт Мюллер , Эдвард Сноуден , Мария Бутина , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Республиканская партия США , АНБ , Wikileaks , Kodak , Минюст РФ , ЦРУ , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
00:31
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
В мире
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
00:35
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
Общество
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
00:38
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
Общество
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
00:35
Видео загадочных световых столбов в Подмосковье
В мире
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
00:28
Прорыв тепломагистрали в Норильске сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение