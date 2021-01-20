Трамп помиловал бывшего бойфренда Бутиной

«Господин Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», — говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».