Суверенитет Японии распространяется на острова южной группы островов Курильского архипелага. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга, передает ТАСС.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Суга уже заявлял, что суверенитет Японии распространяется на все четыре острова южной группы островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир. Он назвал предметом переговоров с Россией о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны определение территориальной принадлежности каждого из них.

Вчера Суга заявил о намерении вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей. Он выразил уверенность, что данный вопрос не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку.

Также председатель японского правительства рассказал, что стремится к развитию всего комплекса отношений с Москвой, в том числе к заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны.