Трамп поручил рассекретить данные о слежке за его штабом 

Дональд Трамп решил рассекретить детали расследования по предполагаемому вмешательству российских специалистов в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Решение Трамп принял за день до сложения президентских полномочий. Политик в декабре запросил у ФБР материалы расследования, а в январе поручил максимально рассекретить дело, насколько это возможно. Известно, что некоторые документы по требованию спецслужб останутся под грифом «секретно».

Трамп решил предать огласке материалы, касающиеся слежки за ним и за его штабом сотрудников ФБР из-за возможных связей с Россией в 2016 году. Спецслужбы согласились рассекретить часть дела, при этом отметив фрагменты, которые не должны быть опубликованы в целях сохранения гостайны.

Расследование о предполагаемом вмешательстве российских спеслужб в американские выборы носит название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). В его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Трампа на возможную связь с россиянами. Известно, что американцы внедрили в штаб политика своего человека, чтобы выяснить сотрудничает ли Трамп с Москвой.