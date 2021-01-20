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Москва

Трамп поручил рассекретить данные о слежке за его штабом 

Павел Тиунов 1 час назад
Трамп поручил рассекретить данные о слежке за его штабом
Фото: Reuters
Дональд Трамп решил рассекретить детали расследования по предполагаемому вмешательству российских специалистов в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Решение Трамп принял за день до сложения президентских полномочий. Политик в декабре запросил у ФБР материалы расследования, а в январе поручил максимально рассекретить дело, насколько это возможно. Известно, что некоторые документы по требованию спецслужб останутся под грифом «секретно».
Трамп решил предать огласке материалы, касающиеся слежки за ним и за его штабом сотрудников ФБР из-за возможных связей с Россией в 2016 году. Спецслужбы согласились рассекретить часть дела, при этом отметив фрагменты, которые не должны быть опубликованы в целях сохранения гостайны.
Расследование о предполагаемом вмешательстве российских спеслужб в американские выборы носит название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). В его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Трампа на возможную связь с россиянами. Известно, что американцы внедрили в штаб политика своего человека, чтобы выяснить сотрудничает ли Трамп с Москвой.
Никаких доказательств российского вмешательства в голосование до сих пор представлено не было, однако в 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер в своем отчете по расследованию заявил, что россияне «помогли» Трампу избраться главой государства. Политик в свою очередь назвал обвинения голословными и сравнил преследование своей персоны с «охотой на ведьм».
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Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР
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