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Москва

Эксперт назвал испытания США в Черном море мировым скандалом 

Артём Кульша 1 час назад
Эксперт назвал испытания США в Черном море мировым скандалом
Фото: ТАСС
Испытания американской противокорабельной ракеты LRASM в Черном море привели бы к скандалу мирового уровня. Об этом военный эксперт Сергей Хатылев сообщил «Царьграду».
На днях, как сообщал «Рамблер», офис советника министра обороны США по оперативным и боевым испытаниям и оценкам систем вооружения рекомендовал Военно-морским силам провести тщательный процесс тестирования новой версии LRASM, чтобы убедиться, что она продемонстрирует свои возможности в реалистичных условиях эксплуатации.

«В Черном море им никто этого не даст», — заверил Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.

Он выразил уверенность, что, попробуй США начать боевые испытания ракет в Черном море, это привело бы к скандалу мирового уровня. Эксперт объяснил, что для испытаний в море выделены определенные территории, а для проведения стрельб, согласно международным соглашениям, нужны согласования.
Также он объяснил, что под испытаниями в реалистичных условиях эксплуатации подразумевается создание воздушной обстановки с выполнением стрельб по реальным мишеням. Такие испытания проводятся на государственных полигонах.
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Комментарии
В мире , Армия , Оружие , Сергей Хатылев , Царьград ТВ
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