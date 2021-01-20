Эксперт назвал испытания США в Черном море мировым скандалом 

Испытания американской противокорабельной ракеты LRASM в Черном море привели бы к скандалу мирового уровня. Об этом военный эксперт Сергей Хатылев сообщил «Царьграду».

На днях, как сообщал «Рамблер», офис советника министра обороны США по оперативным и боевым испытаниям и оценкам систем вооружения рекомендовал Военно-морским силам провести тщательный процесс тестирования новой версии LRASM, чтобы убедиться, что она продемонстрирует свои возможности в реалистичных условиях эксплуатации.

«В Черном море им никто этого не даст», — заверил Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.

Он выразил уверенность, что, попробуй США начать боевые испытания ракет в Черном море, это привело бы к скандалу мирового уровня. Эксперт объяснил, что для испытаний в море выделены определенные территории, а для проведения стрельб, согласно международным соглашениям, нужны согласования.

Также он объяснил, что под испытаниями в реалистичных условиях эксплуатации подразумевается создание воздушной обстановки с выполнением стрельб по реальным мишеням. Такие испытания проводятся на государственных полигонах.