По приходу к власти Джо Байдена его администрация будет всеми силами стараться остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен . По его словам, в ход пойдут переговоры с европейскими странами и, возможно, новые односторонние санкции.

Блинкен раскрыл планы новой администрации американского президента на заседании комитета по иностранным делам Сената, запись которого доступна на сайте Конгресса. Он назвал «Северный поток-2» «плохой идеей».

По его словам, того же мнения придерживается избранный американский президент Джо Байден. Остановить строительство газопровода в США планируют «чужими руками»: для этого следует убедить европейские страны отказаться от продвижения проекта. Если этот вариант не сработает, Вашингтон допускает ужесточение односторонних санкций в отношении Москвы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ со ссылкой на проспект к размещению новых евробондов «Газпрома» заявили, что строительство проекта «Северный поток-2» может быть отложено или приостановлено из-за политического давления. Компания предупредила инвесторов, что при реализации крупных международных проектов сталкивается с рисками, связанными с изменением политической ситуации. При этом в «Газпроме» подчеркнули, что «Северный поток — 2» является одним из приоритетных проектов, и его строительство и ввод в эксплуатацию будут завершены, как только это станет возможным.