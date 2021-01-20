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Видео возобновления суда над Кочаряном в Ереване 

Вадим Дроздов 16 минут назад
19 января в Ереване продолжился суд над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. Дело было открыто еще в 2008 году. Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
19 января 2021 года около сотни сторонников экс-президента вышли на митинг к зданию суда в Ереване.
В мире , Видео , Левон Тер-петросян , Роберт Кочарян , Серж Саргсян
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