нтони Джон Блинкен — американский государственный деятель, заместитель государственного секретаря США в 2015—2017 годах. Родился в еврейской семье 16 апреля 1962 года. Энтони Блинкен учился в престижной нью-йоркской частной школе Далтона. В 1970 году родители развелись, и в следующем году мать вышла замуж за выжившего в Холокосте уроженца Польши юриста и писателя Самуэля Пизара и переехала вместе с сыном в Париж, где возглавила Американский центр для студентов и художников. В 1984 году Блинкен окончил Гарвардский университет, продолжил своё образование в Колумбийском университете. Позже занимался адвокатской практикой в Нью-Йорке.
Видео с биографией Энтони Блинкена
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