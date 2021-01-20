Новый штамм коронавируса появился в Калифорнии

Новая мутация коронавируса обнаружена в Калифорнии в ходе поисков в штате «британского» штамма, сообщают американские СМИ.

Принадлежащий к линии CAL.20C «мутант» появился в регионе еще в июле 2020 года, предполагают исследователи, но «вёл себя тихо» до ноября. По данным учёных, на CAL.20C приходится более половины образцов генома вируса, собранных в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января, передаёт New York Times.

У нас здесь была своя проблема, не пришедшая из Европы, — подтвердила Жасмин Пламмер, научный сотрудник Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

На данный момент нет никаких доказательств того, что CAL.20C более смертоносный, чем другие варианты, а для того, чтобы изучить его инфекционность специалистам понадобятся дополнительные исследования.

Доктор Чарльз Чиу, вирусолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, рассказал, что по всему штату он и его коллеги находят новый штамм примерно в 20-30% секвенированных образцов.

Он только что появился прямо у нас под носом, и теперь распространяется во многих округах. В целом, можно с уверенностью сказать, что он распространится за пределами Калифорнии, — считает Чиу.