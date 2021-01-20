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Гендерно-нейтральные игральные карты появились в Европе 

News.ru и ещё 1 14 минут назад
Гендерно-нейтральные игральные карты появились в Европе
Фото: pixabay
Голландцы подумали, что игральные карты не соответствуют современным гендерным трендам и должны быть усовершенствованы. Их возмутило, что в колоде есть валеты, короли и королевы, при этом королевы ценятся меньше королей. Поэтому авторы идеи гендерно-нейтральных карт решили вообще убрать половую идентификацию. Теперь вместо валетов, дам и королей будут бронзовые, серебряные и золотые карты.
Как сообщило издание Daily Mail, новую концепцию игральных карт придумала 23-летняя жительница Нидерландов Инди Меллинк, которая закончила университет по специальности «Судебная психология».

Если у нас есть такая иерархия, что король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто ещё один способ сказать: "Эй, ты менее важен", — пояснила девушка.

Она сама выпустила новые игральные карты и за месяц уже успела продать больше 1,5 тысячи колод. Заказы поступали в основном из Бельгии, Германии, Франции и США.
При этом ценители игр уверены, что идея, если и приживется, то не скоро, — ведь под неё придется изменять правила карточных игр. Хотя саму инициативу они оценили высоко.
Как писал ранее NEWS.ru, Берлинский международный кинофестиваль упразднит гендерное разделение наград за актёрские работы. Новый порядок будет соблюдаться с 2021 года.
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В мире , Бельгия , Германия , Нидерланды , США , Франция
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