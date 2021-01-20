Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом» 

«Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, — один из тех, что являются неотложными. Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», — приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари Соединенных Штатов в новой администрации на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.