Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом» 

Руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России
представляют собой вызов для Соединенных Штатов
, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание, заявил кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен
на слушаниях в Сенате Конгресса США
.
«Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, — один из тех, что являются неотложными. Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», — приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари Соединенных Штатов в новой администрации на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
В свою очередь отставной американский генерал Ллойд Остин слушаниях в Сенате заявил, что в случае утверждения на должность главы Пентагона
намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес.
«Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения.
Ранее Блинкен и Остин назвали
Китай наиболее значительным вызовом для США.
Напомним, в воскресенье МИД заявил
о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена
. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США
за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили
возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.
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