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Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 29 минут назад
Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом»
Фото: Reuters
Руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание, заявил кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США.

«Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, — один из тех, что являются неотложными. Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», — приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари Соединенных Штатов в новой администрации на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

В свою очередь отставной американский генерал Ллойд Остин слушаниях в Сенате заявил, что в случае утверждения на должность главы Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения.
Ранее Блинкен и Остин назвали Китай наиболее значительным вызовом для США.
Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.
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В мире , США , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , МИД , Пентагон , Конгресс США , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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