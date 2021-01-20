Кандидат в госсекретари США раскрыл план Байдена по «Северному потоку-2»

При этом член команды Байдена допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. Однако он заявил, что американская сторона намерена пытаться убедить партнеров в Европе остановить проект. «Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть», — сказал он.

По его словам, Байден выступает против проекта газопровода.

«Избранный президент согласен, что этот проект — плохая идея», — отметил Блинкен.

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький».

После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.