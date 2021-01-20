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Раскрыты планы команды Байдена по «Северному потоку-2» 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
Кандидат в госсекретари США раскрыл план Байдена по «Северному потоку-2»
Фото: Reuters
Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена сделает все возможное, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Такие планы раскрыл кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
При этом член команды Байдена допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. Однако он заявил, что американская сторона намерена пытаться убедить партнеров в Европе остановить проект. «Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть», — сказал он.
По его словам, Байден выступает против проекта газопровода.

«Избранный президент согласен, что этот проект — плохая идея», — отметил Блинкен.

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький».
После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российская сторона все еще рассчитывает на завершение проекта. Посол Москвы в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли и занимается неприкрытой недобросовестной конкуренцией.
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Комментарии 5
В мире , США , Северный поток 2 , Санкции , Санкции США , Энтони Блинкен , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Анатолий Антонов , ИТАР-ТАСС , Москва , Северный
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