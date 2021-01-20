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Меркель объявила о продлении карантина в ФРГ до 14 февраля 

ТАСС 24 минуты назад
Меркель продлила карантин в Германии
Фото: РИА Новости
Власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до середины февраля. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель.

"Мы должны продлить меры до 14 февраля", — сказала она.

Меркель сказала, что сокращение числа заразившихся "является поводом для надежды", однако новый штамм коронавируса представляет собой особенную опасность, поэтому смягчать ограничения пока нельзя.
Также жителям ФРГ предписано носить в общественном транспорте и в магазинах лишь медицинские маски или респираторы. До сих пор можно было носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом. Остается в силе правило по сокращению социальных контактов — представители одного домохозяйства могут встречаться максимум с одним человеком. Остаются закрытыми школы и детские сады. По сообщениям германских СМИ, именно этот вопрос был самым спорным на сегодняшних переговорах.

"Мы понимаем, что эти меры требуют от граждан многого, но нужно продолжать думать наперед", — отметила Меркель.

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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Германия
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