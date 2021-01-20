Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Байден возьмет в свою команду трансгендера 

Газета.Ru 1 час назад
Байден возьмет в свою команду трансгендера
Фото: РИА Новости
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост помощника министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левин, сообщает "Радио Sputnik" со ссылкой на соответствующее заявление. В настоящее время Левин занимает пост главы департамента здравоохранения Пенсильвании.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию — независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности — и удовлетворить потребности общественного здравоохранения нашей страны в этой критической ситуации", — говорится в заявлении.

Выборы президента США прошли 3 ноября (в ночь на 4 ноября по Москве). В середине декабря стало известно, что представитель Демократической партии США и бывший вице-президент Джо Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав тем самым более 270 голосов, необходимых для избрания следующим главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 306, а действующий президент США Дональд Трамп — 232.
Все штаты, где действующий президент пытался оспорить победу соперника, в итоге проголосовали за демократа. Голосование выборщиков делает результаты официальными. Седьмого января результаты голосования были окончательно утверждены. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Газета.Ru: последние новости
Власти Германии прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2" Власти Германии прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2" Три лидера фракций Госдумы прошли вакцинацию от коронавируса Три лидера фракций Госдумы прошли вакцинацию от коронавируса Клинтон и Пелоси обсудили "русский след" в беспорядках у Капитолия Клинтон и Пелоси обсудили "русский след" в беспорядках у Капитолия
Комментарии 3
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Конфликт водителей такси и учебной машины попал на видео
00:16
Конфликт водителей такси и учебной машины попал на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
01:45
Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео
Общество
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение