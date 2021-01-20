Байден возьмет в свою команду трансгендера 

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию — независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности — и удовлетворить потребности общественного здравоохранения нашей страны в этой критической ситуации", — говорится в заявлении.