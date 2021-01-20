Байден возьмет в свою команду трансгендера 

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост помощника министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левин, сообщает "Радио Sputnik" со ссылкой на соответствующее заявление. В настоящее время Левин занимает пост главы департамента здравоохранения Пенсильвании.
"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию — независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности — и удовлетворить потребности общественного здравоохранения нашей страны в этой критической ситуации", — говорится в заявлении.
Выборы президента США прошли 3 ноября (в ночь на 4 ноября по Москве). В середине декабря стало известно, что представитель Демократической партии США и бывший вице-президент Джо Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав тем самым более 270 голосов, необходимых для избрания следующим главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 306, а действующий президент США Дональд Трамп — 232.
Все штаты, где действующий президент пытался оспорить победу соперника, в итоге проголосовали за демократа. Голосование выборщиков делает результаты официальными. Седьмого января результаты голосования были окончательно утверждены. Инаугурация Байдена состоится 20 января.